Iron Maiden w Warszawie. Koncert legendarnej heavymetalowej grupy zgromadził tłumy. Tak było na PGE Narodowym

W niedzielę 24 lipca na Stadionie Narodowym wystąpiła legendarna grupa heavymetalowa - Iron Maiden. Jak zwykle w ich przypadku nie był to koncert, ale wielowymiarowe show. Londyńska kapela przyzwyczaiła fanów do tego, że ogromną wagę przykłada do oprawy wizualnej. Tak było także podczas koncertu z trasy "Legacy Of The Beast Tour".

Tym razem mogliśmy zobaczyć m.in. oryginalnej wielkości brytyjski samolot Spitfire, którym polscy piloci walczyli w bitwie o Anglię w 1940 roku, a także miotacz ognia czy wielkiego samuraja o imieniu Eddie. Koncert rozpoczął się od utworu "Doctor Doctor", będącego coverem grupy UFO. Następnie pojawiły się najbardziej znane przeboje Iron Maiden: "Hallowed Be Thy Name" czy "The Number of the Beast".