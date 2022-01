Irlandia: Zniesiono ograniczenia związane z pandemią. Premier Micheál Martin apeluje o zachowanie czujności

Irlandczycy wreszcie odetchnęli. Prawie wszystkie ograniczenia covidowe zostały zniesione w tym kraju. Potwierdził to premier Micheál Martin.

Pozostało jedynie noszenie masek, samoizolacja po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa oraz przepustki Covid na podróże międzynarodowe. Rozpoczął się również stopniowy powrót do pracy, wznawia wreszcie działalność branża hotelarska. - Nastał wreszcie dobry dzień - podsumował obecna sytuację Martin.

Raport krajowego zespołu ds. Zdrowia Publicznego brzmi optymistycznie. Wykazał on, że Irlandia przetrwała burzę Omikronu, wskaźniki zakażeń spadają, kraj obrał dobry kierunek i nie było już żadnego uzasadnienia dla utrzymywania większości ograniczeń.

Ale premier Martin ostrzegł, że pandemia jeszcze się nie skończyła. - Nadal będzie to wymagało od nas wszystkich ogromnej czujności - powiedział i dodał, że po złagodzeniu restrykcji prawdopodobnie nastąpi przejściowy wzrost zakażeń. - Nie mogę obiecać, że nie będzie dalszych zwrotów akcji w walce z pandemią, wymagających innych decyzji, ale wiem, że solidarność i zaufanie do nauki doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj - dodał.

Przepustka Covid-19 na podróże międzynarodowe pozostanie ze względu na występowanie koronawirusa w innych krajach.

Maski będą nadal potrzebne, środki ochronne zostaną utrzymane w szkołach podstawowych i średnich. Zostanie to zweryfikowane pod koniec lutego, kiedy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 11 lat będą miały możliwość zaszczepienia się, do czego rodziców gorąco zachęcał Martin.