Irlandia wprowadza najsurowsze ograniczenia w Europie. Premier: dzięki temu Boże Narodzenie może być normalne

Dyrektorka szkoły do premiera: "Niedanie możliwości nauczania hybrydowego w podstawówkach to przestępstwo"

Dyrektorka krakowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha przelała do wpisu w mediach społecznościowych swoją irytację po tym, jak rząd zdecydował, że podstawówki - mimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej - nie przechodzą ani na zdalne, ani na hybrydowe nauczanie. Wręcz zarzuca premierowi przestępstwo. "Skoro Pana zdolności przewidywania są tak ograniczone, a doradcy i eksperci, których Pan słucha, nie są warci funta kłaków, to ja Panu powiem, jak będzie - zamkniemy się bez możliwości zdalnego nauczania" - pisze też dyrektorka Jolanta Gajęcka, tłumacząc, że do tego doprowadzi dalsze przerzedzanie się kadry z powodu zwolnień lekarskich i kwarantann, a co za tym idzie - brak możliwości organizowania zastępstw.