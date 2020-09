Irlandia Północna: Polak oskarżony o zamordowanie partnerki podczas perwersyjnego seksu. To był wypadek, broni się oskarżony

Stargard. W sądzie toczy się proces oskarżonego o pedofilię. Chciał wykorzystać 12-letnią dziewczynkę, z którą umówił się przez internet

We wtorek 21 lipca 2020 roku na wokandę Sądu Rejonowego w Stargardzie wróciła bulwersująca sprawa, która rozpoczęła się tam przed miesiącem. Dotyczy wydarzeń z 15 maja 2019 roku, kiedy to administratorzy facebookowej grupy Stoją! Stargard doprowadzili do zatrzymania 47-letniego s...