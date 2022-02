Irlandia: Dramatyczne chwile Eltona Johna na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca

Dramatyczne chwile przeżył brytyjski piosenkarz Elton John, gdy jego prywatny odrzutowiec miał problemy techniczne i został zmuszony do awaryjnego lądowania. Z tym ostatnim były ogromne problemy.

Na wysokości trzech kilometrów samolot Eltona doznał awarii hydrauliki. Maszyna podchodziła do lądowania dwa razy. Bezskutecznie. Dopiero trzecie podejście zakończyło się sukcesem i Bombardiet osiadł na płycie lotniska Farnborough w Hants w Irlandii.

Świadek awaryjnego lądowania mówił: Odrzutowiec był miotany podmuchami wiatru i nie mógł wylądować. Strasznie było na to patrzeć. Dramat rozpoczął się wkrótce po tym, odrzutowiec piosenkarza o wartości 66 milionów funtów wyleciał z do Nowego Jorku. Po godzinie lotu wystąpiła hydrauliczna usterka i pilot musiał zawrócić, zbliżając się do wybrzeża Irlandii.

Lotnisko Farnborough zostało powiadomione o sytuacji. W pogotowiu byli strażacy, lekarze i policjanci, a pas startowy został oczyszczony.