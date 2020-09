IPN przedstawił publikację „Korekty ciąg dalszy”. To kolejna odpowiedź na badania naukowców opisujących współudział Polaków w Holokauście

- To dowód na to, że współautorzy „Dalej jest noc…” podeszli do tematu odważnie. Jednak w tej replice znalazło się wiele zarzutów wobec Instytutu Pamięci Narodowej oraz samego dr. Domańskiego, co nie mogło pozostać bez odpowiedzi. – tłumaczył wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. – IPN od początku swojej działalności interesuje się zagładą Żydów, Holokaustem i relacjami polsko-żydowskimi. Te zagadnienia pozostają jednymi z najważniejszych podczas okupacji niemieckiej. - dodał.

Według autora odpowiedzi Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Tomasza Domańskiego, redaktorzy i współredaktorzy książki „Dalej jest noc...” dopuścili się nieścisłości podczas doboru obszarów badawczych oraz gromadzeniu podstawy źródłowej, czyli danych statystycznych i tabelarycznych. Zdaniem Domańskiego nieuprawnione jest też używanie terminu „administracja niemiecko-polska”.