IPN: Lech Wałęsa stawił się do prokuratury w sprawie o składanie fałszywych zeznań. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień

Jak poinformował w piątek Instytut Pamięci Narodowej, były prezydent Lech Wałęsa stawił się do prokuratury w sprawie dotyczącej składania fałszywych zeznań. Do tej pory wzywany był trzy razy – za każdym przedstawiał zwolnienia lekarskie – jedno mówiło o pobycie w szpitalu, a pozostałe o „niezdolności do pracy”.

„Lechowi Wałęsie przedstawiono zarzut dotyczący złożenia nieprawdziwych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym prowadzonym w sprawie podrobienia na jego szkodę dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa z lat 1970-1976 i został on przesłuchany w charakterze podejrzanego” – informuje IPN.

Lech Wałęsa nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Postępowanie od 2017 roku

Postępowanie karne prowadzone przez IPN od 2017 roku dotyczy złożenia przez byłego prezydenta fałszywych zeznań dotyczących dokumentów TW „Bolek”. Po znalezieniu w 2016 roku dokumentów w domu byłego szefa MSW PRL Czesława Kiszczaka, Wałęsa zanegował ich autentyczność. Dokumenty te wskazują m.in. na to, że Lech Wałęsa w pierwszej połowie lat 70. przekazywał informacje Służbie Bezpieczeństwa i otrzymywał za to pieniądze.