Inwazja Rosji na Ukrainę już w środę? Wysocy rangą urzędnicy amerykańscy komentują

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powtórzył, że rosyjska inwazja może rozpocząć się lada dzień, a prezydent Joe Biden powiedział, że będzie wspierał Ukrainę po każdej inwazji i bronił terytorium NATO.

– Nie możemy dokładnie przewidzieć tego dnia, ale od jakiegoś czasu mówimy, że może rozpocząć się poważna akcja wojskowa lada dzień. Dotyczy to również nadchodzącego tygodnia przed zakończeniem Igrzysk Olimpijskich – powiedział Sullivan w wywiadzie dla CNN zapytany o to, czy eskalacja ataku Rosji na Ukrainę nastąpi w środę.

– Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, każdego centymetra terytorium art. 5, a Rosja, jak sądzimy, w pełni rozumie to przesłanie – powiedział Sullivan w innym wywiadzie dla programu CBS.

Rzecznik Pentagonu John Kirby również w niedzielę odmówił potwierdzenia doniesień, że do ataku Rosji na Ukrainę dojdzie w środę. – Nie jestem w stanie potwierdzić tych doniesień – powiedział Kirby podczas wywiadu dla Fox News. Dodał, że rosyjska akcja wojskowa może mieć miejsce każdego dnia. – I znowu, te oceny pochodzą z różnych źródeł. I nie tylko wewnętrzna inteligencja, ale także to, co mamy na widoku. Ponad 100 tys. żołnierzy nadal jest rozmieszczonych na granicy Ukrainy – mówił.