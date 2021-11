Intrygujące pochodzenie asteroidy. Może być częścią ziemskiego Księżyca

Jak informuje Focus.pl, Kamo’oalewa została odkryta za pomocą teleskopu PanSTARRS na Hawajach i właśnie z jednej z hawajskich pieśni wywodzi się jej nazwa. Obiekt uważa się za quasi-satelitę, co oznacza, że choć krąży towarzyszy Ziemi w ruchu wokół Słońca, to obiega naszą planetę poza granicą strefy Hilla (strefy grawitacyjnej dominacji Ziemi), nie jest więc prawdziwym "drugim księżycem".

Asteroida jest stosunkowo niewielka i niegroźna - jej średnica nie przekracza 58 metrów, a minimalna odległość, na jaką może zbliżyć się do Ziemi, to 14,4 mln kilometrów i zbliża się na tę odległość co roku w kwietniu. Mimo to nie jest możliwe dojrzenie jej gołym okiem, a jedynie poprzez najsilniejsze teleskopy.

Kamo’oalewa prawdopodobnie byłaby jedną z wielu asteroid, którym nie poświęcono zbyt wiele uwagi, gdyby nie artykuł, który pojawił się w "Nature Communications Earth & Environment". Naukowcy piszą w nim, że asteroida może być fragmentem Księżyca, który oderwał się od naszego satelity w czasie jakiegoś starożytnego zderzenia.