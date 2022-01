Interwencje strażaków w woj. pomorskim (4.01.2022). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Gdzie wzywają straż pożarną? - 4.01.2022

16:30 Podsumowanie nocy sylwestrowej na Pomorzu. 🔴 Zdarzenia związane z niewłaściwym użyciem fajerwerków i wyrobów pirotechnicznych: 🔺 33 pożary śmietników. 🔺 5 pożarów pozostałości po fajerwerkach. Doszło także do 7 wyjazdów w celu zweryfikowania monitoringów pożarowych. Wszystkie okazały się fałszywe. ⚠️ Zdarzenia drogowe od godziny 20.00 31 grudnia do godziny 6.00 dnia 1 stycznia: 🔺 w Gdańsku doszło do groźnego wypadku przy skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Rzeczypospolitej. 🔺 w Łebie doszło do kolizji 3 samochodów osobowych - jeden samochód uderzył w dwa zaparkowane. Nie było osób poszkodowanych; 🔺 w Gdańsk przy Podwalu przedmiejskim doszło do zderzenia dwóch samochodów, bez osób poszkodowanych; 🔺 w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jedną osobą poszkodowaną zaopiekował się Zespół Ratownictwa Medycznego. ❗Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w miejscowości Leśnice (powiat lęborski). Jak informuje oficer dyżurny SKKW 1 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala, i tam niestety zmarła.