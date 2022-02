Interwencje strażaków w woj. pomorskim (18.02.2022). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

❗Od północy do godz. 9:50 odnotowano ok. 9️⃣0️⃣ zgłoszeń związanych z silnymi porywami wiatru. Interwencję polegają głównie na usuwaniu powalonych drzew, konarów i gałęzi z dróg. Najwięcej zdarzeń- KM PSP Słupsk - 17, KP PSP Puck - 10, KP PSP Wejherowo - 10. ⚠️ Na godz. 6:00 - 1333 odbiorców pozostawało bez dostępu do energii elektrycznej.