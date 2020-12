Interpol ostrzega: Zorganizowane grupy przestępcze w 2021 roku zajmą się handlem szczepionkami

Ach, co to był za rok...! Memy o 2020 roku mówią o nim wszystko. Szkoda, że miał miejsce; dobrze, że już się kończy

Rok 2020 przejdzie do historii i to nie tylko dlatego, że lada moment się kończy (na szczęście!). Globalna pandemia koronawirusa, która zmieniła życie ludzi na całym świecie to największy, ale nie jedyny problem, który w tym roku dręczył ludzi. Oglądając rok 2020 w memach, aż trudno uwierzyć, ile mogło wydarzyć się przez 12 miesięcy. Widmo wojny, pożary lasów w Australii, wybory w Polsce, USA czy na Białorusi, protesty w wielu miejscach globu - to tylko niektóre wydarzenia mające miejsce w 2020 roku. Uff, przetrwaliśmy! Teraz możemy spojrzeć na to z dystansu. Zobacz memy o 2020 roku!