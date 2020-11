Inter chętny na zakup Arkadiusza Milika, Roma znów myśli o Kędziorze

Mimo że kontrakt Milika z Napoli obowiązuje do końca czerwca, to już w styczniu będzie mógł związać się z nowym klubem. W tym sezonie zagrał 321 minut, wyłącznie w reprezentacji Polski (w podobnej sytuacji jest Kamil Grosicki, który ma więcej minut rozegranych w kadrze niż w West Bromwich). Wykluczenie z jakiejkolwiek szansy gry w Serie A i Lidze Europy sprawiło, że jego wartość rynkowa spadła z 40 do 27 milionów euro. Ostatni oficjalny mecz w barwach Napoli zagrał 8 sierpnia w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Na murawie Camp Nou pojawił się w 79. minucie.

Z kolei „Corriere dello Sport” donosi, że do włoskiej ekstraklasy może trafić kolejny Polak. Dynamo Kijów na Romę miałby zamienić Tomasz Kędziora. I to już w styczniu. Nie jest to pierwsza taka informacja, bowiem włoskie media o zainteresowaniu rzymian polskim prawym obrońcą informowały już latem. Obecny szkoleniowiec AS Roma Paulo Fonseca doskonale wie, jakiego typu piłkarzem jest Kędziora. Włoch w latach 2016-2019 prowadził Szachtar Donieck, odwiecznego rywala Dynama.