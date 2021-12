Intensywne opady śniegu, zamiecie i zawieje. W jakich regionach Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW?

Alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu dotyczą województw: lubuskiego (w powiatach północnych), gdzie ważne będą od godziny 18:00 w czwartek do godz. 6:00 w piątek; zachodniopomorskiego (w powiatach południowo-zachodnich), gdzie ważne będą od godz. 18:00 w czwartek do godz. 8:00 w piątek; wielkopolskiego (z wyłączeniem północnych powiatów), gdzie ważne będą od godz. 19:00 w czwartek do godz. 7:00 w piątek; łódzkiego, gdzie ważne będą od godz. 20:00 w czwartek do godz. 8:00 w piątek; mazowieckiego (w powiatach południowych i zachodnich), gdzie ważne będą od godz. 22:00 w czwartek do godz. 9:00 w piątek; lubelskiego (poza powiatami położonymi na północy), gdzie ważne będą od godz. 23:00 w czwartek do godz. 9:00 w piątek; podkarpackiego (na południu regionu), gdzie będą obowiązywać od północy do godziny 12:00 w wigilię.