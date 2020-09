Instytut Staszica: Satelitarny system poboru opłat oznacza inwigilację obywateli

KAS unieważnił przetarg na videotolling na autostradach państwowych, czyli na pobieranie opłat po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych. Takie rozwiązanie istnieje już na prywatnych odcinkach A4 i A1, a koncesjonowany odcinek A2 zapowiedział wdrożenie identycznego systemu. Wyłamanie się państwowych autostrad zdaniem Instytut Staszica to całkowite odejście od możliwości płacenia w jeden sposób na wszystkich autostradach przy ich jednoczesnym udrożnieniu.

Przemysław Koch, pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. informatyzacji, zapowiedział, że w grudniu nie przedłuży umowy na manualny pobór opłat na państwowych w 2021 r. Nowy system satelitarny ma zacząć funkcjonować od lipca 2021 r. Instytut Staszica ocenia, że czas wdrożenia takiego systemu to minimum pół roku, a koszt to 1,5 mld zł. Obawy budzi fakt, że nawet Chiny nie zdecydowały się na śledzenie przejazdów autostradowych obywateli za pomocą satelity. System myta opartego na GPS dla osobówek nie istnieje nigdzie na świecie, ze względu na obawy społeczeństwa o inwigilację przejazdów.

„Warto podkreślić, że satelitarny pobór opłat od aut osobowych nie jest wykorzystywany nigdzie na świecie.

Wprowadzenie go natomiast dałoby państwu i innym podmiotom wprost nieograniczone możliwości inwigilacji każdego kierowcy korzystającego z płatnej autostrady. O ile w przypadku videotollingu rejestrowany jest tylko wjazd i zjazd danego pojazdu z płatnej trasy, to system satelitarny umożliwia jego kompleksowe śledzenie. Nie tylko państwo, urzędnicy, ale i koncern obsługujący system będzie w posiadaniu wrażliwych informacji. To zagrożenie nie tylko dla wolności obywatelskich, ale – w przypadku uzyskania dostępu przez podmioty trzecie – potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.” – uznaje Instytut Staszica.