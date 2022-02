Instytucje UE rozszerzają swoje kompetencje? Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wyroku TSUE

W ocenie szefa rządu unijne instytucje same wyznaczają granice swoich kompetencji. – Przecież tak nie powinno być. Granice kompetencji są ściśle określone w traktatach. Proces poszerzania kompetencji jest bardzo niepokojący, jest bardzo groźny. To jeden z bardzo wielu wyroków, który dopisuje rozdział do tej księgi poszerzania kompetencji – dodał.

Premier zaznaczył, że „Polska wskazuje na to, że centralizacja struktur UE jest procesem niebezpiecznym”.

Szef rządu zauważył ponadto, że zgodnie z wyrokiem TSUE przepisy rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości mogą być użyte tylko w przypadku naruszenia jakości wykonywania budżetu. Wskazywał też, że unijna instytucja OLAF, która weryfikuje jakość wydawanych środków, stwierdziła, że Polska ma prawie 4 razy mniej nieprawidłowości w wydawaniu środków unijnych niż średnia unijna. – Dobrze, że TSUE przyznał rację naszym interpretacjom – dodał.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniesione przez Polskę i Węgry skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu UE od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.