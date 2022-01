Instrumenty walki z piątą falą pandemii. Opublikowano zmienione prawo OPRAC.: Lidia Lemaniak

Okres kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 skrócono do siedmiu dni

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie skracające do siedmiu dni czas odbywania kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Zacznie obowiązywać od wtorku. Opublikowano także rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Regulacja umożliwi m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach. Wejdzie w życie w czwartek. Do Dziennika Ustaw trafiło również rozporządzenie, na którego mocy pacjentów powyżej 60 lat, skierowanych do odbycia izolacji z powodu COVID-19, ma zbadać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie ma nastąpić w ciągu 48 godzin izolacji.