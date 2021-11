Instalacja do produkcji ekologicznego glikolu. Obajtek: Zdecydowanie wzmocnimy Orlen Południe

Trwa konferencja prasowa poświęcona otwarciu pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w biorafinerii Trzebinia. To pierwsza tego typu instalacja w Polsce i największa w Europie.

W uroczystości udział wzięli m.in. Maciej Małecki – wiceminister aktywów państwowych, Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu i środowiska, posłowie: Małgorzata Wassermann, Ewa Filipiak, Filip Kaczyński.

Rzecznik prasowa PKN Orlen, Joanna Zakrzewska powiedziała, że „dzięki determinacji prezesa Daniela Obajtka oraz zarządu PKN Orlen, nowoczesna biorafineria stała się faktem, za rządów PO-PSL była przeznaczona do likwidacji”.

Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen podkreślił, że „w Orlen przede wszystkim diagnozujemy rynek – to jest najważniejsze – właściwa diagnoza”. – Badamy firmę, w drugiej kolejności, jak skutecznie możemy się rozwijać. Tak, by nasza grupa była nowoczesną grupą, by mogła inwestować i się rozwijać – dodał.