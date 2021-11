Instagram Wojciecha Szczęsnego. Nowe zdjęcia na profilu piłkarza

Fanom piłki nożnej Wojciecha Szczęsnego nie trzeba przedstawiać. Obecnie piłkarz, występujący w pozycji bramkarza, we włoskim klubie Juventus. Na swoim Instagramie chwali się piękną żoną i małym synkiem. Co nowego u Wojtka? Sprawdzamy na jego Instagrmie. 1.12.2021 na profilu pojawił się post: "A good team win away from home.. lots more work still to be done 💪#SalernitanaJuve. "

Wojciech Szczęsny jest polskim piłkarzem, który gra na pozycji bramkarza w reprezentacji Polski oraz we włoskim klubie Juventus. Swoją karierę sportową rozpoczynał od Agrykoli Warszawa. Wojciech Szczęsny na swoim Instagramie pokazuje zdjęcia z rodziną, fotki z boiska i ważnych meczów oraz różnorodnych podróży.

Co nowego u Wojtka Szczęsnego?Sprawdzamy Instagram

A good team win away from home.. lots more work still to be done 💪 #SalernitanaJuve #finoallafine #ForzaJuve

My 1️⃣5️⃣0️⃣th appearance marked with 3 points and a clean sheet! ⚪️⚫️💪 #LazioJuve #finoallafine #ForzaJuve

Disappointing result but an honour to captain my country..

Dziękujemy za wsparcie, walczymy dalej 🇵🇱💪

Good vibes in training 😎🇵🇱💪 #laczynaspilka ⚽️

Through to the Round of 16 with two games to spare💪😎⚽️ #JuveZenit #UCL #finoallafine

This is what a team that doesn’t give up looks like...💪 #InterJuve #finoallafine ⚪️⚫️

In this together💪 #ForzaJuve #ZenitJuve #UCL

Coming away from a big game with 3 points and a clean sheet! Great team effort👏🔥 #ForzaJuve #JuveRoma #finoallafine

Łukaszu, długa ta nasza wspólna droga… raz Ty, raz ja i tak na zmiane, ale dzisiaj dzien jest tylko Twoj. I choc Twoja skromnosc nie pozwoli Ci sie do tego przyznac, to wiedz,ze dla tej reprezentacji byłeś wyjatkowy, tak jak dla mnie wyjatkowa była rywalizacja z Toba. Dziekuje za każda wspolna chwile i za bycie motywacja do ciezkiej pracy!

P.S Jak co roku od 16 lat, 18 kwietnia czekam na wiadomosc 🎉

Turin is black and white⚪️⚫️😎 #ForzaJuve #TorinoJuve #DerbyDellaMole

