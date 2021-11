Instagram Martyny Wojciechowskiej. Sprawdź co nowego na jej Instagramie Newsroom 360

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu "Kobieta na krańcu świata" oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "OSOBY INTERPŁCIOWE(Uwaga! To jedyne poprawne określenie osób, które posiadają organy i cechy płciowe zarówno męskie jak i żeńskie).Na całym świecie jest ich 134 MILIONY, czyli porównywalnie z populacją osób rudowłosych. Jednak ta odmienność często nie jest widoczna, a większość się do niej nie przyznaje, bo boi się odrzucenia.Kenia jest niezwykle postępowym afrykańskim państwem, pierwszym na tym kontynencie, który UZNAŁ OSOBY INTERPŁCIOWE W SPISIE POWSZECHNYM, według oficjalnych danych z 2019 roku w całym kraju mieszka ich 1.524. W tym roku w USA po raz pierwszy wydano paszport, w którym obok płci męskiej i żeńskiej występuje też TRZECIA OPCJA. Wcześniej taką zasadę wprowadziły Kanada, Australia czy Indie. Kiedy czas na Polskę?W większości krajów konieczne jest wykazanie w dokumentach płci noworodka, a do wyboru jest jedynie płeć męska i żeńska. Kiedy więc rodzi się dziecko interpłciowe, powszechne są tak zwane chirurgiczne OPERACJE NORMALIZUJĄCE. Zwykle przeprowadza się je na dzieciach między 6. a 18. miesiącem życia, a o wyborze płci decydują rodzice i lekarz. ALE AŻ W 40% PRZYPADKÓW MYLĄ SIĘ W OCENIE! Dlatego tak ważne jest aby pozostawić tę decyzję samej osobie interpłciowej do okresu dojrzewania lub dorosłości! Moja Bohaterka, DARLAN RUKIH, o odrzuceniu wie wiele. O cierpieniu związanym z odrzuceniem też. Za jej szerokim uśmiechem kryje się wiele bólu, którego w życiu zaznała - tylko dlatego, że urodziła się „inna”. Dzisiaj wpiera osoby odrzucone, daje im nadzieję i przede wszystkim bezpieczne miejsce do życia. Obejrzyjcie ten odcinek, ta historia to wielka lekcja tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA już W TĘ NIEDZIELĘ o godz. 11:30✌️M.fot. Mario Janiszewski #kobietanakrancuswiata. "