Instagram Małgorzaty Sochy. Zobacz, jakie nowe zdjęcia aktorka wrzuciła na swój profil

Co słychać u Małgorzaty Sochy? Sprawdź najnowsze fotki na jej profilu na Instagramie

I wtedy wchodzi ona… to znaczy promocja! Cała na czarno, bo przecież mamy Black Weekend. Sprawdźcie najnowsze instastory @salonyagata i Mega rabaty na dziesiątki mebli i dodatków, specjalnie na tę okazję :) Pamiętajcie, że to tylko piątek i sobota :) #blackfriday #blackweekend #promocja #oferta #salonyagata #ijesteswdomu #dlakazdegocos #dlasynowychdlatesciowych #shoppingtime

Happy Birthday @vitkac 🥳🥳🥳 to już 10 lat🎂 styl. @alicja_werniewicz #hairstyle @tomek_gorecki

Ponadczasowa zabawa w dom 🏡 A w co bawią się najczęściej Wasze dzieciaki?? ☺️ #zabawa #dom #macierzyństwo #rodzina #domoweinspiracje #bawimysie #zzyciamatki #matkapolka #motherhood #mommyslife #familygoals #familyfirst #playtime #fun #mykids

Na pracę aktorki składa się wiele elementów. Zanim wyjdę przed kamerę, muszę nałożyć profesjonalny makijaż, który musi wytrzymać, bardzo często 12-godzinny plan pracy o różnych porach dnia i nocy. Skóra twarzy wymaga wytężonego wsparcia. 💪💪 Z pomocą przybywa krem Lancôme RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA, który używam od dłuższego czasu. Ma on potrójne działanie – widocznie redukuje zmarszczki, ujednolica koloryt skóry, a także wpływa na jej napięcie. To dzięki niemu moja twarz wygląda tak dziewczęco 😜 A to za sprawą składników zawartych w kremie – ekstraktom z siemienia lnianego oraz liści czarnej paproci i guanozynie.

Dodatkowo chciałabym się z Wami podzielić tym, co najlepsze! Z okazji Black Friday w dniach 24-25.11 w perfumeriach @douglas_polska w tym tej online, na cały skincare Lancôme otrzymacie rabat -20% 🥰