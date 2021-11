Instagram Maffashion. Sprawdź, co nowego dodała znana blogerka modowa Newsroom 360

Maffashion to znana blogerka modowa, która od wielu lat prowadzi swojego internetowego bloga. Ma na swoim koncie wiele sesji zdjęciowych do różnych magazynów. Jest obecna na najważniejszych pokazach mody. Na swoim Instagramie udostępnia kulisy sesji zdjęciowych i fotki z licznych podróży. 30.11.2021 na profilu pojawił się post: "Hej! Jak już niektórzy z Was widzieli - pierwsze efekty sesji dla @optykkochanski ujrzały światło dzienne 😊 I uwaga! Zdjęcie autorstwa, super @tyszka_marcin zdobi rozkładówkę w najnowszym numerze @vogue.polska!! ❤️Cała sesja powstała z uwagi na wyjątkowe okoliczności: otóż optyk kochsnski jako pierwszy w Polsce oficjalnie dostał do sprzedaży dwa wyjątkowe modele okularów. Kampania to połączenie dwóch marek @maisonvalentino i @prada! Kto śledzi pokazy itd wie, ze trend na łączenie dwóch domów mody jest teraz bardzo hot. Raz jeszcze gratuluje Ola tak super wyróżnienia! I dziękuje za zaproszenie mnie do Wspólnej sesji! Mam nadzieje do szybkiego!!!!! 💋. "