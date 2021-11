Instagram Adama Zdrójkowskiego. Zobacz, jakie zdjęcia wrzucił aktor na swój profil Newsroom 360

Adam Zdrójkowski to polski aktor młodego pokolenia. Dużą popularność dała mu rola Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Na swoim Instagramie pokazuje zdjęcia z podróży oraz razem z bliskimi. Sprawdź, co nowego u niego słychać. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Mnemba ✊🏻 chyba zjarałem sobie plecy… again 💪🏻👍🏻 dobrego wieczoru! 😎. "