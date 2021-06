Innowacje sieciowe: Routowana sieć optyczna obsługująca 400G w ramach sieci IQ od Colt

Od momentu uruchomienia IQ Network w 2016 roku Colt kontynuuje wprowadzanie innowacji w sieci nowej generacji poprzez szeroki program inwestycyjny, testowanie i wdrażanie najnowocześniejszych technologii. Z Cisco ściśle współpracuje od 2019 roku w celu optymalizacji i ewolucji sieci IQ od 100G do 400G. Tym samym dostawca chce zapewnić sobie, że będzie w stanie sprostać wzrostowi zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe, które zwiększa się wykładniczo i pozostać gotowym do wspierania cyfrowych transformacji organizacji na całym świecie.

– Internet jest obecnie integralną częścią głównej infrastruktury państw i musi być nieustannie przekształcany, by pomóc zmieniać sposób w jaki żyjemy. Colt pomaga to przyspieszyć. Jako jeden z pierwszych dostawców sieci wykorzystuje pełne możliwości technologii 400G OpenZR+ do tworzenia spójnych połączeń optycznych między centrami danych dla połączeń między aglomeracyjnych i dalekobieżnych – podkreślił Adam MacHale, wiceprezes EMEAR Service Provider w Cisco.