innogy zmienia nazwę i logo. Co to oznacza dla klientów?

- Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej oznacza finalizację dwuletniego procesu integracji z Grupą E.ON. Postanowiliśmy zachować w nazwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecznej energetyki – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes innogy Stoen Operator, cytowany w komunikacie. - Dołączyliśmy do jednej z największych grup energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do technologii i kapitału. Działalność naszej firmy pozostaje bez zmian, a integracja nie ma wpływu na zakres i zasady realizacji umów z klientami.