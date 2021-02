ING Bank Śląski ostrzega. "Oszust wyczyści twoje konto ze wszystkich pieniędzy"

Jak podano w komunikacie, ten rodzaj oszustwa wciąż występuje i co jakiś czas się nasila. Z informacji banku wynika, że przestępcy dzwonią i przekonują, że ING zablokowało podejrzany przelew konta. Następnie nakłaniają do zainstalowania niebezpiecznej aplikacji.

Bank przypomina, że pracownicy banku nigdy nie zachecają do instalowania dodatkowego oprogramowania, poza aplikacją Moje ING. - Jeżeli masz wątpliwości co do autentyczności konsultanta, rozłącz się i zadzwoń na naszą infolinię samodzielnie. W ten sposób zagwarantujesz sobie, że dodzwonisz się do prawdziwego pracownika ING- napisano.

Jeśli jesteś ofiarą oszustwa koniecznie skontaktuj się z infolinią. Wybierz numer samodzielnie.