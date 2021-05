Informacje przekazywane NIK kontrolowane przez prokuratora krajowego

Najwyższa Izba Kontroli jest jednym z najważniejszych instytucji kontrolnych w Polsce. Dzięki temu ma prawo zażądać od kontrolowanych jednostek "wszelkich dokumentów i materiałów, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędnych do przygotowania lub przeprowadzenia kontroli, a także umożliwić dostęp do baz danych". Dokumenty powinny być przekazywane do NIK niezwłocznie. Teraz, z polecenia Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, podlegli mu prokuratorzy regionalni, chcąc wysłać do NIK dane muszą najpierw przekazać je Prokuraturze Krajowej. Dodatkowo PK ma kontrolować i nadzorować wszelkie kontakty z NIK.

Święczkowski w poleceniu do prokuratorów regionalnych pisze:

Polecam niezwłoczne przesyłanie do Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej kopii pism Najwyższej Izby Kontroli kierowanych bezpośrednio do podległych państwu jednostek organizacyjnych, zawierających wnioski o udostępnienie informacji bądź kopii dokumentów

oraz: