Informacje NIK z 29.09.2021. Najnowsze podsumowania działań Najwyższej Izby Kontroli

29.09.2021 na profilu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pojawił się tweet: "RT @NIKgovPL_Media: Jutro [30 września] o godz. 11:00 w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie @NIKgovPL przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie…. ".

NIK pierwsza w Polsce zbadała efektywność wykorzystania czasu pomocy lekarskiej dla pacjentów. Jaką część porady lekarskiej zajmuje "porada", a jaką prowadzenie dokumentacji medycznej? I jak to jest w trakcie teleporady? Sprawdź w najnowszym raporcie NIK: https://t.co/KLCgafVE7i https://t.co/dESPUHDHEJ

Wykonawcy rządowych programów inwestycyjnych oraz minister ds. transportu dbali, aby w umowach na wykonanie obiektów infrastruktury liniowej (drogi, linie kolejowe) interes Skarbu Państwa był zabezpieczony. Działania te były jednak nieskuteczne: https://t.co/TwFMig7vdc https://t.co/rDdXkmiwhv

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK przedstawił Sprawozdanie z działalności NIK. W 2020 r. NIK przeprowadziła łącznie 2007 kontroli jednostkowych, którymi objęto 1629 podmiotów. Rozpatrzyła też 5577 skarg i wniosków o kontrole-dziękujemy za zaufanie. https://t.co/uiuME3PFA5 https://t.co/xECW570bSw

Prezes NIK Marian Banaś przedstawił dzisiaj w Sejmie najważniejsze ustalenia kontroli NIK oraz informacje o wykrytych nieprawidłowościach w działaniach organów i instytucji publicznych w związku z organizacją tzw. "wyborów kopertowych". Obecnie na sali plenarnej trwa debata. https://t.co/yisB59yAn1

Programy rewitalizacji w gminach realizowane są niezgodnie z przyjętymi założeniami. Nazbyt często traktowane są jedynie jako wymóg formalny, umożliwiający ubieganie się o środki z Unii Europejskiej, a nie jako rzeczywista szansa na rewitalizację: https://t.co/e5NaYVHuod https://t.co/b6cvBWXWCL

4,5 godziny-tyle czasu ma pacjent z udarem. Nie do przyjazdu karetki, ale do rozpoczęcia leczenia. Później szanse maleją. Z każdą minutą. Dosłownie. Dzisiejszy raport NIK z regionu z najwyższą śmiertelnością z powodu udaru to apel o działanie i edukację: https://t.co/zN6MSlMspv https://t.co/uSAKJw5uZB

Działania KNF i UKNF wobec wybranych podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych były zgodne z przepisami. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości – działania nierzetelne, dotyczące analiz mających zapewnić ochronę uczestników rynku. Jakie? O tym w raporcie https://t.co/d1clM8I4t1 https://t.co/Se91dk4jMX

Połowa ankietowanych nauczycieli prowadząc lekcje zdalne korzystała jedynie z prywatnego sprzętu i dostępu do internetu, a tylko 7% - wyłącznie z zasobów szkoły. Zobacz, jakie przeszkody pokonywali nauczyciele, by mimo pandemii dotrzeć do swoich uczniów: https://t.co/YI8tc3d83t https://t.co/6qRArM0dEG

18-godzinne pensum i rzeczywisty czas pracy nauczyciela, nauczanie stacjonarne i zdalne - czy różnią się od siebie i dlaczego tak bardzo. Odpowiedzi w dzisiejszym, pierwszym tak szerokim, raporcie NIK o organizacji pracy nauczycieli: https://t.co/1QoczLhSYX https://t.co/RH21x6JGCp

Większość skontrolowanych szpitali nie była w pełni przygotowana do identyfikacji i minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń związanych ze zranieniami i napromieniowaniem. Nieprawidłowości w reagowaniu na zranienia wystąpiły w 1/3 z nich. https://t.co/8kxtU3rsWS

Oświadczenie NIK w sprawie planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości: https://t.co/PnOomQn8vJ https://t.co/dUz1jBvy1C

Poczta Polska spełnia wymagania co do liczby i rozmieszczenia placówek. To jednak nie zmienia faktu, że wciąż są miejscowości, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do poczty. O tym, jak to możliwe i gdzie najdłużej czeka się na list w raporcie NIK: https://t.co/saP2DDYKvy https://t.co/gBpwMzHJT7

Od stycznia 2015 r. wyceną świadczeń medycznych zajmuje się @aotmit . Od tego momentu wyceniła ona 33 proc. planowanych procedur, wydając na to 94 mln. To dużo czy mało? Sprawdź w najnowszym raporcie NIK: https://t.co/SPtttcd21q https://t.co/NqW59ElMjO

Dzisiaj pod lupą NIK żegluga śródlądowa. A dokładniej: dokumenty bezpieczeństwa i bazy informacji o statkach, członkach załóg i stanie śródlądowych dróg wodnych. Jak radzi sobie z tym Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie? Sprawdź w raporcie NIK: https://t.co/FstsfYowUT https://t.co/htRvcqcbjz

Umierająca rafa koralowa, płonąca Grecja, tonąca Nadrenia. Ile jeszcze trzeba, żeby pojąć skalę zagrożenia? Żeby zrozumieć, że #climatechange to nie żart? I że warto teraz powalczyć o #OZE, żeby w przyszłości nie walczyć o wodę? Sprawdź, jak robi to Polska https://t.co/HAweVrCmLF https://t.co/NQYtKIk1bH

Miasto stołeczne Warszawa udzielało dotacji instytucjom kultury zgodnie z prawem - jednak nie zawsze w sposób przejrzysty. Z kolei instytucje te wydatkowały i rozliczały otrzymane środki – jednak nie zawsze zgodnie z prawem. Szczegóły w raporcie NIK: https://t.co/wOGAEJuguH https://t.co/MVEcd8VZVH

Fundusz Dróg Samorządowych sprawdził się jako narzędzie ułatwiające modernizację sieci dróg powiatowych i gminnych oraz poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Jednak ewidencja księgowa budzi zastrzeżenia NIK: https://t.co/1Hg40p0ARR https://t.co/8r62KGPgFA

Przemoc domowa, trudności wychowawcze, kłopoty w związkach-to najczęstsze przyczyny zwracania się do jednostek interwencji kryzysowej. Te pomagają, jak mogą. Ale nie wszędzie są. Nie wszystkie mają psychologów. Raport NIK pokazuje skalę potrzeb obu stron: https://t.co/lgRL4nGrTH https://t.co/CQYBySj3VY

Ponad 22 hektary terenów uzbrojonych pod przyszłe inwestycje przez skontrolowanych beneficjentów – to plon Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprawdź w raporcie NIK, jak wydatkowano środki: https://t.co/CXWEJVg18J https://t.co/HqhmGADESk

