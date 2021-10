Informacje NIK z 26.10.2021. Najnowsze podsumowania działań Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK @marian_banas zwrócił się do Prezesa RM @MorawieckiM o zastosowanie trybu z art. 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP - celem uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. https://t.co/yrM1bpgBUF

Polska wciąż przoduje na unijnej liście państw, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Alkohol to u nas kolejna istotna przyczyna wypadku i kolizji drogowej – po nadmiernej prędkości. Zobacz podsumowanie najważniejszych ustaleń kontroli NIK: https://t.co/F9Cy4BUMsi

NIK po kontroli działalności zagranicznej EXALO Drilling SA wskazuje na liczne nieprawidłowości i ich znaczne konsekwencje finansowe. Uwagi zgłasza także do sposobu sprawowania nadzoru przez PGNiG, który choć zgodny z przepisami, nie był w pełni skuteczny: https://t.co/HKsmRywwt6 https://t.co/FUetwa6u1o

NIK pierwsza w Polsce zbadała efektywność wykorzystania czasu pomocy lekarskiej dla pacjentów. Jaką część porady lekarskiej zajmuje "porada", a jaką prowadzenie dokumentacji medycznej? I jak to jest w trakcie teleporady? Sprawdź w najnowszym raporcie NIK: https://t.co/KLCgafVE7i https://t.co/dESPUHDHEJ

4,5 godziny-tyle czasu ma pacjent z udarem. Nie do przyjazdu karetki, ale do rozpoczęcia leczenia. Później szanse maleją. Z każdą minutą. Dosłownie. Dzisiejszy raport NIK z regionu z najwyższą śmiertelnością z powodu udaru to apel o działanie i edukację: https://t.co/zN6MSlMspv https://t.co/uSAKJw5uZB