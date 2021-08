Informacje NIK z 19.08.2021. Najnowsze podsumowania działań Najwyższej Izby Kontroli

Umierająca rafa koralowa, płonąca Grecja, tonąca Nadrenia. Ile jeszcze trzeba, żeby pojąć skalę zagrożenia? Żeby zrozumieć, że #climatechange to nie żart? I że warto teraz powalczyć o #OZE, żeby w przyszłości nie walczyć o wodę? Sprawdź, jak robi to Polska https://t.co/HAweVrCmLF https://t.co/NQYtKIk1bH

Przemoc domowa, trudności wychowawcze, kłopoty w związkach-to najczęstsze przyczyny zwracania się do jednostek interwencji kryzysowej. Te pomagają, jak mogą. Ale nie wszędzie są. Nie wszystkie mają psychologów. Raport NIK pokazuje skalę potrzeb obu stron: https://t.co/lgRL4nGrTH https://t.co/CQYBySj3VY

Ponad 22 hektary terenów uzbrojonych pod przyszłe inwestycje przez skontrolowanych beneficjentów – to plon Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprawdź w raporcie NIK, jak wydatkowano środki: https://t.co/CXWEJVg18J https://t.co/HqhmGADESk

Zatrzymują się przechodnie. I samochody na ulicach. W setkach miejsc pojawiają się kwiaty. I znicze. 17.00... To już 77 lat. To od nas zależy, czy było warto... @1944pl https://t.co/7dJnXXvHP6

Pakiet dla średnich miast miał pomóc odbudować potencjał miast słabnących gospodarczo. Podnieść ich atrakcyjność dla biznesu i pobudzić lokalne inicjatywy. Jednak ponad połowa uprawnionych nie skorzystała z żadnej formy wsparcia Pakietu. Co poszło nie tak?https://t.co/1eip8xVzUk https://t.co/HetVW9paSn

Bariery architektoniczne to kłopot nie tylko dla niepełnosprawnych. Schody i słupki ograniczają przestrzeń miejską także rodzicom z wózkami czy seniorom. Do likwidacji barier trzeba aktywności samorządów. Zobacz, jak to robią w Gdyni, Kartuzach i Tczewie: https://t.co/2oiEWgbyBz https://t.co/ot0bCoqB79