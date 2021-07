Informacja o sprzęcie, który ratuje życie na mapach Google NG

Inicjatywa Fundacji Kultura Bezpieczeństwa. Eureka_89/Getty Images

Kiedy zatrzyma się akcja serca, kluczowe są szybka reakcja oraz dostęp do sprzętu ratującego życie. Jednym z takich sprzętów jest na przykład defibrylator. Takie urządzenia są w wielu miejscach w Polsce, ale nie zawsze jest to proste, by je namierzyć. Jedna z polskich fundacji, chce ułatwić to zadanie. - informuje Onet.pl