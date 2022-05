Inflacja. Wzrost cen w całej Europie i na świecie. Eksperci wskazują dwie główne przyczyny

Inflacja w Polsce

Dodaje, że poza czynnikami globalnymi, które wywołała wojna (tj. wzrostem cen energii oraz żywności), w Polsce na wzrost inflacji w dużym stopniu (ok. 2/3 wartości wskaźnika) oddziałuje także szereg procesów wewnętrznych. – Po pierwsze, popyt konsumpcyjny. Mamy rozgrzany rynek pracy . Niskie bezrobocie, goście z Ukrainy, rosnące płace – to wszystko napędza konsumpcję – wyjaśnia ekspert. Ponadto według prof. Gatnara, firmy wykorzystując dobry moment, podnoszą ceny swoich produktów i usług. – Przerzucają po prostu wysokie koszty energii i wzrost płac na konsumentów – mówi ekonomista. – Mogą tak robić, bo mamy nadal duży popyt konsumpcyjny – dodaje.

We wtorek GUS podał wstępne szacunkowe dane o rocznej stopie inflacji w maju 2022 r., która według odczytu flash wyniosła 13,9 proc., co po późniejszej korekcie może oznaczać, że de facto tempo wzrostu cen w skali roku wynosi 14 proc.

– Inflacja w Polsce ma podobny charakter do pozostałych państw Europy Środkowo–Wschodniej. Według najnowszych danych GUS za ok. 66 proc. inflacji odpowiada wzrost cen żywności oraz energii – ceny te zależą przede wszystkim od czynników globalnych – wskazuje z kolei Marcin Klucznik, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Niepokojącym zjawiskiem jest jednak szybki wzrost inflacji bazowej – w ciągu roku przyśpieszyła ona z 4,0 do 8,4 proc. Niedobory pracowników oraz presja ze strony rynku pracy ułatwiają zakorzenienie się inflacji w gospodarce. Ta część inflacji wymaga reakcji ze strony banku centralnego – mówi Klucznik.