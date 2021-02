Inflacja nie odpuszcza. "Wzrost spowodowany jest nałożeniem nowych podatków"

GORĄCY TEMAT Wielkie promocje w IKEA. Wyprzedaż końcówki serii po 5, 10 i 20 zł! Takich okazji jeszcze nie było! To kupisz! Oto lista produktów ze zniżką

Takich okazji nie było od dawna! Popularny sklep meblowy IKEA wyprzedaje ostatnie sztuki asortymentu. Ceny wielu produktów zostały obniżone nawet do 5 zł. Niektóre ceny spadły z 200 zł do 20 zł! Takich promocji w IKEI nie możecie przegapić. Taniej kupicie akcesoria łazienkowe, oświetlenie, naczynia, dekoracje i wiele innych. Trzeba jednak się spieszyć, bo to ostatnie sztuki. Z każdym dniem jest ich w magazynach coraz mniej. Sprawdźcie, co kupicie za grosze w sklepie IKEA. Wybraliśmy dla Was najciekawsze promocje.