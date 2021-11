Inflacja mocno w górę. GUS opublikował aktualne dane

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do listopada 2020 r. o 7,7 proc., a w stosunku do października 2021 r. wzrosły o 1 proc.

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, ceny paliwa do prywatnych środków transportu wzrosły w porównaniu do listopada 2020 r. o 36,6 proc., a w stosunku do października 2021 r. wzrosły o 2,2 proc.

Ceny nośników energii wzrosły w ciągu roku o 13,4 proc., a w ostatnim miesiącu o 2,7 proc.

Za żywność i napoje bezalkoholowe, według szybkiego szacunku płacimy o 6,4 proc. więcej niż w listopadzie 2020 r. i o 1,3 proc. więcej niż jeszcze w październiku br.