Indonezyjski Boeing z 62 osobami na pokładzie przepadł z ekranów radarów. Maszyna prawdopodobnie runęła do morza

Maszyna linii Sriwijaya Air zniknęła z radarów tuż po starcie z lotniska w stolicy Indonezji Dżakarcie. Maszyna leciała na wyspę Borneo. Jak na razie nie wiadomo, co się nią stało, i jaki jest los 62 osób, które były na pokładzie.

Śledzący lot Boeinga 737 mówili, że kilka minut po starcie samolot zaczął niespodziewanie w błyskawicznym tempie spadać.

Nie jest to Boeing, który miał w ostatnim czasie dwie katastrofy, co spowodowała zawieszenie lotów tej wersji. Samolot, który zaginął to Boeing 737 w wersji 500.

Pierwsze informacja mówią, że rybacy mieli odnaleźć w wodzie szczątki przypominające resztki samolotu. Poszukiwania maszyny trwają.