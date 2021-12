Indonezja: Erupcja wulkanu Semeru na wyspie Jawa zabiła już kilkanaście osób. "Nagle zrobiło się ciemno" [ZDJĘCIA]

Do nagłej erupcji wulkanu, wywołanej ulewnymi deszczami, doszło w sobotę. Góra Semeru wyrzucała w niebo grube kolumny popiołu na wysokość ponad 12 000 metrów, a płonący gaz i lawa spływały po jej zboczach. Kilka wiosek zostało pokrytych opadającym popiołem.

"Grube kolumny popiołu pogrążyły kilka wiosek w ciemności" — powiedział szef okręgu Lumajang, Thoriqul Haq. Jak poinformował, kilkaset osób zostało przeniesionych do tymczasowych schronień lub wywiezionych w inne bezpieczne miejsca. Gruz i lawa zmieszane z opadami utworzyły gęste błoto, które zniszczyło główny most łączący Lumajang i sąsiednią dzielnicę Malang, a także mniejszy most.