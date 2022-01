Indie. Zakażeni koronawirusem uciekli z lotniska, by uniknąć kwarantanny. Władze zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji Aleksandra Kiełczykowska

Indie. Zakażeni koronawirusem uciekli z lotniska, by uniknąć kwarantanny. Władze zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji Karolina Misztal

Co najmniej 13 pasażerów, u których po przybyciu do indyjskiego miasta Amritsar test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny, uciekło, by uniknąć kwarantanny – informuje portal BBC.