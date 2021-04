Indie: Piekło pandemii. Brakuje tlenu dla chorych, a świat stara się odizolować od zabójczego indyjskiego wirusa

Świat znów wstrzymuje oddech, tym razem z powodu lawiny zakażeń koronawirusem w Indiach. Najgorsze jest to, że indyjski wariant Covid-19 już dotarł do Europy.

W samym tylko Londynie stwierdzono ponad setkę jego przypadków. A belgijskie władze w ostatniej chwili umieściły 20 osób na kwarantannie. Byli to pasażerowie, którzy przylecieli z Indii do Paryża, stamtąd część ruszyła autobusem do Belgii. Co ciekawe, wyniki testów wykonane przed odlotem i po przylocie do Francji wykazały, że nie byli zakażeni koronawirusem. Prawdopodobnie do zakażenia doszło podczas jazdy autobusem. Na szczęście belgijskie służby były czujne.

W stan gotowości postawiono niemieckie służby, a Berlin kazał zawiesić loty z Indii do Niemiec. Minister zdrowia Jens Spahn zapowiedział, że z Indii będą wracali tylko Niemcy, u których przed odlotem przeprowadzono test na koronawirusa. Po przylocie będą oni musieli odbyć w Niemczech dwutygodniową kwarantannę, zaś obcokrajowcy nie mogą już przylecieć z Indii do Niemiec. - Ograniczamy ruch z Indiami, by nie narazić kampanii szczepień – dodaje Spahn. Inni politycy postulują, by loty między Indiami i krajami Unii zostały całkowicie zawieszone na jakiś czas.