Indie. Ewakuacja polskiego dyplomaty ciężko chorego na COVID-19 wraz z rodziną. Indyjska mutacja koronawirusa atakuje. Czy jest groźna?

„M.O.M – Milf or Missy”. Rusza casting! To nowy program randkowy w TVN7. Jak się zgłosić?

„M.O.M – Milf or Missy”. Casting do nowego programu randkowego. Trwa casting do nowego programu randkowego TVN7. To polska wersja reality show "M.O.M - Milf or Missy", w którym mężczyźni próbują poderwać starsze lub młodsze od siebie kobiety. Program będzie kręcony w Grecji. Są jacyś chętni? Zobaczcie, jak można się zgłosić do nowego telewizyjnego show.