Indie: Delta, nowy wariant koronawirusa ma już nową mutację. To Delta plus, znacznie groźniejsza od poprzednika

Świat nie oswoił się jeszcze ze skutkami Delty, nowego i najgroźniejszego wariantu koronawirusa, który w błyskawicznym tempie rozprzestrzenia się na świcie, a jest już nowe zagrożenie.

To wariant Delta plus, też odkryty w Indiach, który zaczyna niepokoić światowych ekspertów. Indie nazwały Deltę plus „wariantem obaw” i jest groźba, że może się jeszcze szybciej rozprzestrzeniać od „zwykłej” Delty.

W Wielkiej Brytanii, gdzie wariant Delta jest obecnie odpowiedzialny za większość nowych zakażeń wykryto kilkadziesiąt przypadków nowszego wariantu, który nabył mutacją białka kolczastego K417N, czyli Delta plus. Niemal setkę przypadków Delta plus wykryto też w USA, a także w Kanadzie, Japonii, Nepalu, Portugalii, Rosji i Turcja.

Ministerstwo Zdrowia Indii poinformowało, że wariant Delta plus ma trzy niepokojące cechy. Są to: zwiększone rozprzestrzenianie się, silniejsze wiązanie z receptorami komórek płuc i potencjalne zmniejszenie odpowiedzi przeciwciał monoklonalnych (co może zmniejszyć skuteczność ratującej życie terapii przeciwciałem monoklonalnym stosowanej u hospitalizowanych pacjentów z Covid-19).

Indyjski resort zdrowia zaalarmował o groźbie Delta plus trzy stany, Maharasztra, Kerala i Madhya Pradesh.