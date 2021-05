Indie: brakuje miejsc w szpitalach, tlenu i szczepionek. Według dr Fauci z USA sytuacja przypomina "wojnę"

Służby medyczne Indii nie są w stanie walczyć z pandemią. Brakuje wolnych miejsc w szpitalach, tlenu oraz szczepionek. Główny epidemiolog Stanów Zjednoczonych, dr Anthony Fauci, przyrównuje sytuację do... wojny.

Indie stały się pierwszym krajem na świecie, w którym jednego dnia odnotowano 400 tysięcy zakażeń koronawirusem.

Poprzedni dzienny rekord 297 430 przypadków zachorowań ustanowiony przez Stany Zjednoczone w styczniu tego roku. Najgorsze jest to, że zakażeń będzie przybywało, ostrzegają specjaliści choć rząd czyni starania, by przyspieszyć szczepienia przeciwko Covid-19. System opieki zdrowotnej w tym kraju jest na krawędzi załamania, każdego dnia umiera po trzy tysiące osób, a dr Anthony Fauci, główny amerykański wirusolog, określa sytuację w Indiach jako „wojnę”. Eksperci są przekonani, że w najbliższych dniach liczba zakażeń wzrośnie jeszcze bardziej, co jest niewyobrażalnym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej, kiedy szpitale odmawiają przyjęć chorych, bo nie ma wolnych miejsc i dramatycznie brakuje tlenu.

Doświadczenia Indii podkreślają paradoks: nawet gdy USA i Europa oddalają się od najciemniejszych dni pandemii, inne kraje toczą desperacką walkę z wirusem.

Potężne odrodzenie się infekcji w Indiach - kraju, w którym kilka miesięcy wcześniej uznano pandemię za pokonaną - jest przypomnieniem, że koronawirus jest daleki od kontrolowania na świecie, nawet przy wzroście szczepień w wielu krajach. Pozostaje niejasne, jak dużą rolę odgrywają warianty koronawirusa w pandemii w Indiach. Ale rosnąca liczba zakażeń sprawiła, że kraj ten staje się coraz bardziej izolowany. Stany Zjednoczone ograniczają podróżowanie z Indii. Dziesiątki krajów wysyła pomoc, aby wzmocnić szpitale, w których brakuje przede wszystkim tlenu. W szpitalu w New Delhi w sobotę zabrakło tlenu, dotarcie nowych zapasów zajęło godzinę. - W tym czasie zmarło ośmiu pacjentów, w tym jeden z lekarzy - mówił S.C.L. Gupta, dyrektor szpitala Batra. 23 kwietnia w innym stołecznym szpitalu zabrakło tlenu i zmarło 26 ciężko chorych pacjentów. W New Delhi ludzie godzinami czekają w krematoriach, aby pożegnać się z bliskimi. Każdego dnia ludzie umierają poza szpitalami, bo nie mają do nich dostępu.

Anthony S. Fauci wezwał Indie do zbadania, jak ich wojsko mogłoby pomóc złagodzić katastrofę. Zalecił też Indiom wprowadzenie ogólnokrajowej blokady. - Nikt tego nie lubi, ale wydaje się, że to jedyny ratunek - dodał. W sobotę miały ruszyć szczepienia dla wszystkich osób w wieku powyżej 18 lat, ale w wielu częściach Indii nie było wystarczającej liczby szczepionek. Kilka rządów stanowych twierdzi, że nie wiedzą, kiedy nadejdą dostawy. Braki tlenu i chaotyczne rozpoczęcie kampanii szczepień pogłębiają tylko kryzys. Epidemiolodzy twierdzą, że liczba nowych przypadków zakażeń dziennie w Indiach może osiągnąć niebawem 500 tysięcy.

W tym kraju doliczono się już 19 mln zakażonych. Eksperci twierdzą, że liczba ofiar śmiertelnych wirusa jest zaniżona, bo doniesienia z krematoriów i cmentarzy w różnych stanach wskazują, że w oficjalnych statystykach brakuje znacznej liczby zgonów.

Kilka najbardziej dotkniętych rejonów kraju - w tym Delhi i stan Maharasztra - już ogłosiły blokady a premier Indii Narendra Modi mówi, że taki kryzys występuje raz na sto lat. Blokada Delhi, w którym mieszka 19 milionów ludzi, została przedłużone o kolejny tydzień i potrwa co najmniej do 10 maja, powiedział premier stolicy kraju Arvind Kejriwal. Szybkość, z jaką rośnie liczba zakażeń, sprawiła, że konieczne było nałożenie blokady. - To była ostatnia deska ratunku - dodał Kejriwal. Największy na świecie producent szczepionek przeciwko COVID-19 odczuwa braki tego specyfiku. Świat zareagował pomocą - Indie otrzymały w sobotę 150 tys. dawek szczepionki Sputnik-V z Rosji, Stany Zjednoczone wysłały butle z tlenem.

Bengal Zachodni nie mógł rozpocząć akcji szczepień dorosłych w wieku od 18 do 45 lat z powodu braku szczepionek. Władze stanowe wezwały rząd federalny do zapewnienia większej liczby dawek. Władze Delhi błagają ludzi, aby nie stali w kolejkach do ośrodków szczepień, obiecując, że więcej szczepionek dotrze „jutro lub pojutrze”.