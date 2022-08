Incydenty z udziałem narodowców i pogan

To działacze Obozu Narodowo Radykalnego oraz neopogańskiej organizacji Zadruga, która stara się przywrócić kult słowiańskich bogów. Sześciu z nich odpowie za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i propagowanie faszyzmu, siódmy - za bezprawne przywdzianie dominikańskiego habitu, za co grozi do tysiąca złotych grzywny.

Działacze narodowej prawicy od lat wykorzystują rocznicowe uroczystości na Górze św.Anny do organizowania antyniemieckich manifestacji pod Pomnikiem Czynu Powstańczego. Przed rokiem trzech działaczy ONR zaszokowało uczestników obchodów, gdy podczas składania wieńców pod Pomnikiem Czynu Powstańczego wzniosło ręce w hitlerowskim pozdrowieniu. Dlatego w tym toku zaostrzono środki bezpieczeństwa i 2 maja cała okolica Góry św.Anny była obstawiona przez policję.

- Rano zatrzymaliśmy w pobliskich Zdzieszowicach dwóch nastolatków ubranych w koszulki z antysemickimi napisami - mówi pinsp. Jarosław Dryszcz z KWP w Opolu.