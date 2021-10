Imprezowe przekąski na ciepło i zimno. Czym zachwycić gości?

Nie zawsze mamy czas, by przed imprezą spędzić w kuchni kilka godzin. I też nie każda okazja wymaga, by na stół wjechały obiadowe dania. Często, szczególnie podczas spotkań ze znajomymi, wystarczy przygotować szybkie przekąski i impreza potoczy się świetnie. Warto pamiętać, że w takich spotkaniach najważniejsze jest towarzystwo, więc lepiej wyspać się i zrelaksować, niż po kilku godzinach w kuchni chodzić jak burza gradowa.

Trącącym nieco nudą koreczkom też możemy nadać nowego wyrazu, komponując je z zupełnie innych składników niż do tej pory. A chipsy? Wbrew pozorom, samodzielnie zrobione mogą być bardzo dobrą i zdrową imprezową przekąską. Możemy zrobić je z warzyw albo nawet z gotowych placków do tortilli. Naszym zdaniem będzie tylko odpowiednio je przyprawić i wrzucić do piekarnika.

Konia z rzędem temu, kto słysząc o imprezowych przekąskach na zimno nie ma przed oczami sałatki. Jasne, że to dobry pomysł, ale możliwości jest znacznie więcej. Klasykiem domowych imprez są deski serów i wędlin. Trzeba pamiętać, by wybrać tylko długo dojrzewające i suche szynki, a z serów - pleśniowe. Taką deskę można uzupełnić ciemnymi winogronami czy pomidorkami koktajlowymi.

Jeśli wolimy, by goście zjedli od razu ciepłą potrawę, a w lodówce mamy same resztki, z pomocą przyjdzie nam pizza. Samodzielnie przygotowane ciasto jest smaczniejsz, ale zrobienie go bardziej czasochłonne. Natomiast w dodawaniu składników praktycznie nie ma ograniczeń. Ważne, by ciasto posmarować sosem, najlepiej pomidorowym, a na nie wysypać ser. Kolejne składniki imprezowej przekąski na ciepło ogranicza tylko nasza wyobraźnia.