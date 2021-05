Implant do płatności zbliżeniowych w dłoni. Wynalazek Polaka zdobywa coraz większą popularność

Olecha-Lisiecka: Katolicy wiedzą, jak brzmi trzecie przykazanie. W Piekarach zabrakło dobrej nowiny

Niedziela jako dzień święty jest tematem na kazanie. Ale czy najważniejszym, który należało poruszyć po roku pandemii, podczas pierwszej pielgrzymki do Matki Boskiej Piekarskiej? Jeśli ktoś łudził się, że w społecznym orędziu do mężczyzn i młodzieńców zgromadzonych na kalwaryjskim wzgórzu abp Wiktor Skworc powie coś o ważnych dla współczesnego młodego i starszego pokolenia sprawach, np. hejcie w sieci, problemach wynikających z nauki zdalnej, przemocy lub pedofilii – to srodze się rozczarował. To kolejny dowód na to, że Episkopat wcale nie chce zmian w Kościele i kompletnie nie rozumie źródeł kryzysu tej instytucji - pisze Maria Olecha-Lisiecka, szefowa Newsroomu "Dziennika Zachodniego".