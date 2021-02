Impeachment Trumpa: Większość Senatu USA uznała, że proces jest zgodny z konstytucją i można go kontynuować

Demokraci otworzyli postępowanie, pokazując dramatyczny 10-minutowy zapis wideo z przemówienia Trumpa z 6 stycznia i zamieszek, do których potem doszło.

Miliarder jest oskarżany o „podżeganie do powstania”, gdy po przemówieniu, w którym mówił o sfałszowanych przez Demokratach wyborów jego zwolennicy szturmowali Kapitol.

Lojalność wobec byłego prezydenta w jego partii pozostaje na tyle wysoka, aby uniknąć skazania Trumpa, do czego wymagana jest większość dwóch trzecich Senatu. Gdyby Trump został skazany, nie mógłby walczyć w przyszłości o prezydenturę.

Obrońcy Trumpa argumentowali, że były prezydent nie może stanąć przed sądem. Jednak większość 56-44 głosowała za kontynuacją. Wynik głosowania pokazał, że tylko ​​sześciu Republikanów dołączyło do Demokratów, aby kontynuować proces.

To zbrodnia - powiedział o nagraniu demokratyczny senator z Maryland Jamie Raskin. Miał łzy w oczach, kiedy mówił o strachu o bezpieczeństwo własnej rodziny podczas zamieszek po tym, jak został oddzielony od córki, która go odwiedziła.

To nie może być przyszłość Ameryki – mówił, dodając: Nie możemy mieć prezydentów podżegających i mobilizujących tłum do przemocy przeciwko naszemu rządowi i naszym instytucjom, ponieważ odmawiają one przyjęcia woli narodu zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych.

Twierdził, że nie może być wyjątku w oskarżaniu odchodzących urzędników bez ryzyka powtórzenia niebezpiecznego precedensu.