Impeachment Donalda Trumpa. Senat USA w sobotę odrzucił w głosowaniu zarzuty wobec byłego prezydenta. To sukces Trumpa Wojciech Rogacin

Senatorowie USA odrzucili wniosek o impeachment byłego prezydenta Donalda Trumpa. Za wnioskiem głosowało 57 senatorów, przeciwko 43. Przewaga była jednak zbyt mała, by doszło do impeachmentu. Potrzeba było co najmniej 2/3 głosów, czyli 67. Demokratom zabrakło głosów poparcia Republikanów. To oznacza, że Trump będzie znowu mógł się ubiegać o prezydenturę Stanów Zjednoczonych.