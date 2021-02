Impeachment byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Zaskakująca mowa jego obrońcy: Nie możemy karać ludzi za polityczne przemówienia

Tym samym stwierdzeniem zaprzeczył powielanym przez Donalda Trumpa teoriom o sfałszowaniu wyników wyborów i fakcie, że to on powinien cały czas sprawować urząd prezydenta USA.

Co więcej, uznał, że skoro Donald Trump nie jest już prezydentem USA, więc oskarżenie go nie jest konieczne. - Prezydent Trump już nie sprawuje urzędu. Cel Konstytucji został osiągnięty. Wyborcy usunęli do z funkcji – zaznaczył.

Miejsce w jego mowie znalazły też osobiste wspominki z czasów, kiedy adwokat pracował w Kapitolu.

Brak argumentów

Przemówienia Castora skrytykował także Alan Dershowitz, który bronił Donalda Trumpa podczas pierwszego procesu o impeachment.

- Nie ma żadnych argumentów. Nie mam pojęcia, co on robi. Nie mam pojęcia, dlaczego mówi to, co mówi – powiedział na antenie Newsmax prawnik Alan Dershowitz.

Co więcej, według medialnych doniesień sam Donald Trump nie był zadowolony z mowy swojego obecnego adwokata.