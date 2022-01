Impas we Włoszech zażegnany. Sergio Mattarella prezydentem na drugą kadencję

Centrolewica i centroprawica nie było w stanie porozumieć się w sprawie poparcia dla żadnego z kandydatów. Pogłębiający się konflikt stanowił zagrożenie dla stabilności rządu Mario Draghiego. I to właśnie premier namawiał ugrupowania wchodzące w skład koalicji, aby dla dobra kraju to 80-letni Mattarella był kandydatem. Sam zainteresowany wyraził zgodę na pełnienie urzędu przez drugą kadencję.

Przemawiając po sobotnim wieczornym głosowaniu, Draghi powiedział, że ponowny wybór Mattarelli to „wspaniała wiadomość dla Włochów”. - Jestem wdzięczny prezydentowi za jego decyzję o zgodzie z niezwykle silną wolą parlamentu, by wybrać go ponownie na drugą kadencję – dodał.

Sobotnie głosowanie było ósmym w sprawie wyboru prezydenta. Mattarella zdobył w nim 759 głosów. W głosowaniu wzięło udział 983 wielkich elektorów.

Zaprzysiężenie Sergio Mattarelli na drugą kadencję może odbyć się 3 lutego. Tego dnia przypada siódma rocznica objęcia przez niego urzędu prezydenta.