Immunitet sędziego Tuleyi uchylony przez Izbę Dyscyplinarną SN. Marek Safjan komentuje

- Rzeczą podstawową jest to, że nigdy do tego posiedzenia Izby Dyscyplinarnej nie powinno dojść, to pozostaje w niezgodzie z orzeczeniem o tzw. środkach tymczasowych unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten w kwietniu 2020 r. uznał, że cała ID nie ma prawa dalej orzekać sankcji dyscyplinarnych wobec sędziów, a odebranie immunitetu sędziemu idzie nawet dalej, bo prowadzić może do stosowania sankcji karnych wobec sędziego, już nie mówiąc o obniżeniu wynagrodzenia i niemożliwości orzekania - tłumaczy w rozmowie z Onetem prof. Marek Safjan.

- Motywacja TSUE była jasna. Skoro istnieją przesłanki wskazujące na brak dostatecznych gwarancji niezależności po stronie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, to zawieszenie działalności tego sądu jest konieczne, bo inaczej może to spowodować poważną i nieodwracalną szkodę w zakresie porządku prawnego Unii. Mówiąc inaczej, to stanowić może zagrożenie dla niezależności sądów powszechnych i samego Sądu Najwyższego - mówi sędzia dla Onetu.