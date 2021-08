Im bliżej czwartej fali, tym większa aktywność antyszczepionkowców

Antyszczepionkowcy są coraz lepiej zorganizowani i coraz bardiziej zmotywowani do kontynuowania swej kampanii dezinformacyjnej.

Jeszcze jesienią zeszłego roku wydawało się, że antyszczepionkowcom trudno będzie przekonywać do swoich racji Polaków. Druga fala pandemii przybierała na sile, a społeczeństwo zdecydowanie bardziej wyczekiwało szczepionki przeciwko COVID-19, niż się jej bało. Sami antyszczepionkowcy jeśli chodzi o główną materię swoich zainteresowań, pozostawali zaś w przyczajeniu - propagując przede wszystkim teorie spiskowe związane z samą pandemią i wspierając ruchy protestu przeciwko „sanitaryzmowi” - jak określane są w tych środowiskach nie tylko w Polsce restrykcje i obostrzenia przeciwepidemiczne.

Zimą, w pierwszych tygodniach akcji szczepień, było już jednak zdecydowanie inaczej. Antyszczepionkowcom pomagało niemal wszystko - i ślamazarne ówczesne tempo Narodowego Programu Szczepień, i kontrowersje wokół szczepionki Astra Zeneca, i wreszcie nadchodząca trzecia fala pandemii, wraz z którą nadszedł kolejny lockdown. Teorie spiskowe o „plandemii” i zmowie Big Pharmy tworzyły powoli doskonały grunt do kolejnej fazy kampanii dezinformacyjnej - tym razem wymierzonej bezpośrednio w szczepienia. Okazała się ona sporym sukcesem antyszczepionkowców. W jej efekcie dziś prawie połowa społeczeństwa co najmniej zwleka z zaszczepieniem się, co sprawia, że Narodowy Program Szczepień może nie doprowadzić do zaszczepienia choćby 60 procent Polaków. Na obecnym etapie akcji szczepień wciąż zaś sporo nam brakuje, by względnie bezboleśnie przejść spodziewaną czwartą falę pandemii. Im bardziej gwałtowny zaś będzie jej przebieg, tym bardziej prawdopodobny jest powrót dotkliwych obostrzeń, którymi szczerze zmęczony jest ogół społeczeństwa. Atmosfera do szerzenia teorii spiskowych i protestów przeciw „sanitaryzmowi” byłaby wówczas jeszcze bardziej sprzyjająca niż obecnie. Takie epidemiczno-społeczne sprzężenie zwrotne, które w tej chwili wydaje się niemal nie do zatrzymania.